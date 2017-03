Deuxième participation et deuxième Coup de Maître pour Timothée, jeune agriculteur de 24 ans qui ne s’arrête plus et permet au Sidaction de remporter 25 000€ supplémentaires pour cette semaine spéciale. La cagnotte du Sidaction grimpe à 115 000€ ! Rendez-vous du lundi au dimanche à 12h sur TF1 et MYTF1 pour voir Les 12 Coups de Midi.