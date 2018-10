Quand les explications d’une réponse l’emportent, on ne peut plus arrêter Zette ! Alors qu’elle expliquait la provenance de la forme circulaire des pistes de cirque, notre petite voix de l’émission a été entraînée par ses explications et la musique entêtante de l’armée ! « Zette, en tournée bientôt dans votre ville ! ». Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 9 octobre 2018.