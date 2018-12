Pascal raconte sa demande au mariage qui tourne au FIASCO

Pascal avait un souhait bien précis : demander en mariage sa femme à Paris, sur le parvis de Notre-Dame-de-Paris. Ce Niçois a voulu profiter d’un voyage avec sa moitié pour poser son genou sur le kilomètre 0 de Notre-Dame et lui demander de faire le reste du chemin avec lui pour le reste de sa vie. Très romantique. Sauf que Paris est une ville touristique. Très touristique. Du coup, quand on veut faire sa demande dans un lieu énormément visité, on ne peut pas échapper aux touristes, dont les Asiatiques qui sont nombreux. Et là, un bus avec des Asiatiques justement arrive, ils le bousculent, parlent tellement fort que sa chérie n’entend rien de ce qu’il veut dire. Mais après les avoir fait taire, la magie opère. Elle accepte et les nombreux témoins ont pu immortaliser ce moment. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du vendredi 21 décembre 2018.