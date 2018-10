Les patients un peu particuliers de Megahnn, osthéopathe

Megahnn, 25 ans, est ostéopathe en Bretagne et elle tombe parfois sur quelques patients « rock’n roll ». Ce fut le cas lorsqu’un un homme d’une cinquantaine d’années est arrivé en string transparent face à elle. « Il faut garder son sang-froid et continuer la consultation » nous dit-elle. Et quand elle conseille à une patiente de se reposer et de ne pas faire de sport dans les prochaines 48 heures mais que cette dernière lui demande si elle peut pratiquer une activité sexuelle, la réponse de Megahnn est très bien trouvée ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 9 octobre 2018.