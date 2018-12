Patrick chante un chant basque de Noël

Au Pays Basque ils savent fêter Noël, et ce n’est pas Patrick qui va nous dire le contraire. « On se rejoint autour d’une cheminée, une bonne soupe et on chante » nous dit le candidat. Et contrairement à Jacques qui a eu un trou de mémoire en début d’émission, Patrick se rappelle bien des paroles d’un des nombreux chants traditionnels basques. Et il nous fait l’honneur de le partager aux 12 coups de midi. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du dimanche 9 décembre 2018.