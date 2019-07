Pour sa 81ème émission, Paul dépasse Bruno à la 5ème place des plus grands Maîtres de Midi. Après avoir éliminé Sarah et Aurore, Paul s'est attaqué à Philippe lors du coup fatal...Malheureusement, les entrainements quotidiens de notre jardinier n'auront pas suffi à détrôner le grand maître de midi - Emission du 18 juillet 2019 - Qui sera le calife à la place du calife ? Chaque jour, à midi tapante, quatre candidats s’affrontent pour empocher les 30 000 euros de la cagnotte et décrocher l’étoile mystérieuse et ses cadeaux. Seule condition, bien répondre aux questions de culture générale.