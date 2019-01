Pour commencer l’année 2019 de bonne humeur, quoi de mieux qu’une petite chanson joyeuse avec Clément ? Le candidat fait partie d’un groupe de musique au style pop-rock et nous partage l’une de ses compositions. Et on peut dire qu’il a le rythme dans la peau ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 1er janvier 2019.