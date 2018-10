La phobie très étonnante de Jennifer !

Les gens ont toutes sortes de phobies. Certains sont claustrophobes, d’autres arachnophobes, mais existe-t-il un terme pour la phobie très étrange de Jennifer ? Pas sûr tellement elle est étonnante puisque la candidate a peur des bananes épluchées. Une banane avec la peau ne lui cause pas de problème, mais dès que quelqu’un l’épluche, elle rentre dans tous ses états ! Jean-Luc n’a pas osé le faire devant elle et a gentiment laissé la mission à un autre candidat d’éplucher une banane devant elle, la mettant dans tous ses états. Plus de peur que de mal, Jean-Luc escorte vers la sortie la banane aussitôt qu’elle a perdu sa peau ! Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du lundi 22 octobre 2018.