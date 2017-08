Pour le plaisir du public, Pierre fait une petite démonstration de xylophone  

Face à Romain, jeune homme de 21 ans et Maître de Midi, Pierre a perdu lors du coup fatal. Mais ce prof de percussions, musicien et compositeur, a toutefois gardé le sourire et a accepté de faire une démonstration de xylophone. Pour le plus grand plaisir du public et des téléspectateurs, le candidat a pianoté sur son instrument de musique. Une parenthèse rythmée avant l’épreuve du Coup de Maître tant attendue.