De "Je sais que je vais rester au vert. Je suis daltonien, je ne vois pas le rouge !" à "Je vais faire ma gourmande... les préservatifs", en passant par "il faut dégorger le concombre" et le "tu me poses une colle" lancé par un petit garçon, cette année encore, les candidats des "12 coups de midi" ont offert des déclarations et répliques dignes du meilleur des bêtisier. Des séquences déjà cultes !