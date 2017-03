Priscilla est éliminée et met un vent à Jean-Luc Reichmann !  

Jean-Luc Reichmann vous propose une semaine spéciale Sidaction.Toujours réunis pour la bonne cause, de prestigieuses personnalités ont accepté, chaque jour, de participer à l'émission au profit de l'association : Sylvie Tellier, Jean-Pierre Pernaut, Louis Bodin, François-Xavier Ménage, Evelyne Dhéliat, Grégoire Margotton et Sébastien Folin.Les Maîtres de Midi tenteront chaque jour de gagner le maximum d'argent possible afin d'aider à la lutte contre le sida.