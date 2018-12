Le projet original de Tristan, nouveau Maître de midi à 23 ans

Nouveau Maître de Midi, le Toulousain Tristan a des projets plein la tête. Ce jeune étudiant en communication digitale a déjà une cagnotte de 15 000€. Son plus grand souhait est de visiter tous les endroits les plus extrêmes sur terre « les plus chauds, les plus froids, les plus désertiques, les plus peuplés… ». Mais l’endroit où il souhaite par-dessus tout se rendre est dans les îles Kerguelen, un archipel français au sud de l’océan Indien. Il nous raconte son histoire personnelle qui le rattache à ce lieu paradisiaque dont il porte également le nom. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 11 décembre 2018