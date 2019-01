Remise d’un chèque de 140 000 euros pour les Pièces Jaunes

Cette semaine, tous les candidats ont joué au profit de la Fondation Pièces Jaunes. Et c’est un montant 140 000 euros qui est reversé aux Pièces Jaunes par les 12 Coups de midi. Anne Barrère, la Secrétaire Générale adjointe de la Fondation est venue récupérer le chèque en remerciant, Jean-Luc Reichmann, les candidats, l’émission et la chaîne « Ça fait 30 ans que TF1 nous supporte […] merci à vous ! ». Vous pouvez toujours faire des dons sur le site www.piecesjaunes.fr et un don direct de 5 euros prélevés sur facture mobile en envoyant le mot DON par SMS au 92 111. Extrait de l’émission du dimanche 20 janvier 2019.