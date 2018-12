La réponse IMPROBABLE de Cyrille surprend tout le monde

Pendant l’épreuve du Coup Fatal, les questions vont vite et il faut répondre tout de suite après. Cela peut être très stressant et déstabilise de nombreux candidats. Après il se peut qu’on n’ait pas la réponse, et qu’on veuille répondre quelque chose pour tenter. Mais là, Cyrille a fait très fort. A la question « Avec quelle actrice Michel Hazanavicius, le réalisateur de « The Artist », est-il en couple ? », le candidat répond… Jean Dujardin, acteur dans le film. Mais loupé, c’était sa compagne dans le même film qu’il fallait citer, à savoir Bérénice Bejo. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du dimanche 23 décembre 2018.