ROCK’N ROLL : Alexandre se lâche !

Quand la musique retentit, Alexandre ne peut pas se contenir et il se lâche ! Et ça, même sur le plateau des 12 coups de midi. Pendant la séquence musicale sur « I Love Rock’n’Roll », notre candidat enchaîne les pas de danse, tel « chewing-gum man » comme le surnomme Zette, avant d’entraîner Sybille dans une chorégraphie enflammée. Mais ce qu’on préfère, c’est quand le chant accompagne la danse. Sur un son de Phil Collins, on ne l’arrête plus et Alexandre nous offre un mini-concert rien que pour nous. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 9 octobre 2018.