Romain et son frère mettent le feu sur le dancefloor... ou pas !  

L’émission du 8 août commence fort avec une petite danse improvisée de Romain, le jeune Maître de Midi, accompagné de son frère pour l’occasion. Invité sur le plateau, Vincent n’a pas hésité à mettre en avant l’inexpérience de Romain en matière de danse : « Tu as gagné 85 600 euros, tu as 25 victoires de suite, mais tu ne sais pas danser, il faut que tu prennes des cours », affirme-t-il face à Jean-Luc Reichmann, visiblement amusé. Et l’animateur a aussitôt réagi en défiant les deux frères sur la piste de danse. Une drôle de séquence à revoir sans modération sur MYTF1.