Sandrine est tellement myope qu’elle confond son chat et son plumeau

Tout droit venue du Doubs, Sandrine arrive sur le plateau des 12 Coups de midi accueillie par Jean-Luc Reichmann. En la voyant, il flashe tout de suite sur ses lunettes bleues pour le moins originales de la candidate. Elle lui prête volontiers mais à une condition ! Qu’il les rende tout de suite après. Car en effet, sans sa paire de lunettes, Sandrine est myope et ne vois rien du tout. Elle a même une fois confondu son chat et a parlé avec… un plumeau ! C’est pour dire ! Jean-Luc les essaye et elles lui vont à ravir ! Il en profite même pour se faire un petit selfie. Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du jeudi 1er novembre 2018.