On ne peut pas rêver d’un meilleur démarrage ! Pour sa première participation, Stéphanie réalise le hold-up parfait ! Avec une seule case restante sur l’Etoile, la jeune candidate parvient à deviner le nom de Catherine Laborde et remporte tous les cadeaux qu’elle contient pour une valeur totale de 29 665€. Rendez-vous du lundi au dimanche à 12h sur TF1 et MYTF1 pour voir Les 12 Coups de Midi.