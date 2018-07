Quelles sont les superstitions des grands Maîtres de midi ?

Selon Jean-Luc Reichmann, devenir Maître fait devenir superstitieux. Et ce n’est pas les anciens grands Maîtres de midi, ainci que la championne actuelle, Véronique, qui dira le contraire. Par exemple, Christian Quesada allait systématiquement dans la chambre des filles, et TaTa Véro dort toujours dans la même chambre d’hôtel portant le numéro 623 et mange toujours avant le lancement de l’émission. Damien quant à lui, laissait toujours la lumière des toilettes allumées avant le tournage… « C’est une histoire de fou », s’amuse Jean-Luc Reichmann. Retrouvez les 12 Coups de midi du lundi au dimanche sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 10 juillet 2018 à (re)voir sur MYTF1 !