Surprise ! Christian Quesada est sur le plateau des 12 coups de midi

C’est le Maître inconditionnel de l’émission. Avec 193 participations, 64 Coups de Maîtres, 7 Étoiles Mystérieuses trouvées et plus de 800 000 euros de gains, Christian Quesada est un candidat hors pair qui a non seulement marqué l’émission, mais également celui des jeux à la télévision ! Surnommé « Le professeur », il nous fait l’honneur d’être sur le plateau ce lundi 12 novembre pour encourager Julien, le boulanger présent depuis 43 jours ! « Je suis assez admiratif […] on l’a pas vu arriver ! » dit Christian, qui célèbre aussi sa fête ce jour-là, et ne perds pas l’occasion de nous donner une jolie anecdote concernant la date du 12 novembre. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du lundi 12 novembre 2018.