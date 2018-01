Surprise ! Jeff Panacloc et Jean-Marc sont sur le plateau !

Aujourd’hui, l’une des questions posées à notre Maître de Midi, Mathieu, concerne l’un des ventriloques français les plus aimés des français : Jeff Panacloc. La question est la suivante : "Comment s’appelle le singe qui n’a pas sa langue dans sa poche, inséparable de Jeff Panacloc ? " Une fois la réponse dévoilée, voilà que l’humoriste et sa marionnette font une apparition sur le plateau des 12 Coups de Midi ! Au grand plaisir de Jean-Luc Reichmann qui est un grand fan, mais aussi du public et des candidats du jour.