SURPRISE : Les stars souhaitent un bon anniversaire à Jean-Luc Reichmann !

Beaucoup de surprises pendant l’émission des 12 coups de midi ce vendredi 2 novembre. C’est l’anniversaire de Jean-Luc Reichmann. Et après avoir déjà reçu plusieurs cadeaux, des dessins, un gâteau, du chocolat, une chanson originale… il ne s’attendait pas à ce que les stars lui souhaitent aussi son anniversaire en images ! On retrouve alors Jeff Panacloc et Jean-Marc, Iris Mittenaere, Issa Doumbia, Stéphane Plaza, Artus, Claudia Tagbo, Richard Gotainer, Guy Lecluse ou encore Evelyne Dhéliat. Et c’est très touché que Jean-Luc voit arriver sur le plateau des enfants lui apporter un énorme gâteau d’anniversaire et un gros bouquet de fleurs. Une très belle surprise pour lui. Encore un joyeux anniversaire Jean-Luc ! Retrouvez les 12 coups de midi toute la semaine à partir de 12h00 sur TF1. Extrait de l’épisode du vendredi 02 novembre 2018.