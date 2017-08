Le tuyau de l’été : Romain donne des conseils sur les brûlures  

Ce midi encore, Romain, le jeune pompier de l'Essonne a accepté de livrer quelques conseils aux candidats et aux téléspectateurs. Cette fois-ci, il évoque les brûlures. Et selon le jeune candidat, l'erreur à ne pas commettre est bel et bien de mettre de l'eau glacée sur la peau brûlée pour éviter un choc thermique qui aggraverait la blessure. Autre petit conseil : ne pas mettre directement un jet d'eau sur la brûlure et préférer une eau tempérée. C’était le tuyau de l’été de Romain. A demain !