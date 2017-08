Le tuyau du pompier de l’été : Quel est le deuxième pire ennemi des feux de forêt ?  

C’est l’heure du tuyau du petit pompier de l’été. Romain, 21 ans, grand Maître de midi livre quelques informations concernant les feux de forêt, nombreux cet été. Et selon lui, le deuxième pire ennemi des incendies est en réalité les pommes de pin. Lorsqu’il y a un départ de feu sur un arbre, les écorces vont s’embraser très rapidement et elles vont tomber tout de suite. Conséquence : un nouveau brasier pourrait se former au sol. Les riverains doivent donc faire attention à bien nettoyer leur toit pour éviter toute propagation du feu.