Un candidat fait une jolie surprise à son père en participant à l'émission

Venu avec ses parents et sa grand-mère, Anthony ne s’attendait pas à devenir le nouveau Maître de Midi. Et pour cause, après l’élimination de Mathieu, ce candidat a réussi à battre Jeanne et Elsa. Pour l’anniversaire de son père, véritable fan de l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann, Nathan a également fait une surprise de taille : participer à l’émission sans l’annoncer à son paternel : « On lui a dit qu’on allait tous dans le public, mais je ne lui ai pas dit que j’allais participer », a-t-il expliqué. Un très joli cadeau !