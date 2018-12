Il en faut peu pour que Jean-Luc Reichmann commence à danser. Un petit rock et le voilà parti dans une chorégraphie de folie ! Et pour l’accompagner, Corentin débarque avec quelques pas et nous montre qu’il a lui aussi le rythme dans la peau ! « Je ne connaissais pas les infirmiers landais mais je vous dis bravo » lui dit Jean-Luc. Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du lundi 17 décembre 2018