Véronique a sa solution pour être HEUREUSE

Le bonheur, qu’est-ce que c’est ? C’est la grande question de ce lundi midi. En ce début de semaine, Jean-Luc Reichmann demande aux candidats du jour ce qui leur donne le sourire dans la vie. Notre maître de midi, Véronique, a sa solution pour se remonter le moral : elle regarde des comédies musicales. « Si ça ne va pas du tout, je mets un dvd de Fred Astaire, Ginger Rogers ou de Gene Kelly… J’aime bien les claquettes ! » explique cette mère au foyer de 54 ans. Sa chanson coup de cœur ? Le titre « Cheek to cheek » interprété par Ginger Rogers et Fred Astaire. Sur le plateau, la musique est lancée et Jean-Luc l’invite, tel un gentleman, à exécuter quelques pas de danse. Cependant, il y a quelque chose qui cloche pour Véronique … Extrait de l’émission Les 12 Coups de midi du lundi 16 avril.