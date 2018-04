Véronique évoque son avenir après l’émission

Hier, Véronique a franchi la barre des 100 000 euros grâce à un magnifique coup de maître. Avec cinq bonnes réponses sur cinq, la maîtresse de midi a raflé 20.000 euros et compte 102 523 euros de gains et de cadeaux. Grâce à ceux-ci, Véronique va pouvoir se faire plaisir. Mais elle souhaite également faire profiter ses enfants. Sa fille, fan de la chanteuse américaine Ariana Grande, souhaite aller la voir en concert l’année prochaine grâce à un accès V.I.P. Jusqu’à présent, Véronique avait refusé car elle ne pouvait pas lui offrir car cela a un coût. Mais grâce aux 12 Coups de midi, cette maman va pouvoir satisfaire la demande de sa fille : « Je lui disais non et maintenant c’est oui ! » raconte-t-elle. Retrouvez les12 Coups de midi tous les jours du lundi au dimanche à 12h sur TF1. Extrait de l’émission du dimanche 22 avril.