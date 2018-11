La vie complètement DINGUE d’Emmanuelle !

Emmanuelle vient de Tourcoing et a une vie complètement folle ! Avec un look bien à elle et une personnalité déjantée, elle nous raconte qu’elle a rencontré son compagnon actuel sur les réseaux sociaux après 2 divorces, car « personne ne tient ». Maman de trois enfants, Jean-Luc tombe de haut quand il apprend qu’ils appellent leur mère… Patrick ! Plutôt original quand même ? Ce sont d’ailleurs eux qui l’ont inscrite sur internet pour retrouver l’âme sœur. Et après avoir poussé la chansonnette, elle nous parle de l’ancienne activité de Jean-Pierre son conjoint, peu commun puisqu’il a été moine zen pendant 25 ans ! Une vie de dingue ! En tout cas, sa joie de vivre illumine tout le plateau, pour le plus grand bonheur des spectateurs et des candidats ! Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du mardi 13 novembre 2018.