Vincent remporte cette dernière journée, la cagnotte s'élève à 64 000 euros !

Vincent remporte la cinquième et dernière journée du Combat des Maîtres face à Timothée, Cyril et Sylvain. Il permet à la Cagnotte du Vendredi 13 d’atteindre les 64 000€. Vincent se qualifie donc pour la Finale du Combat des Maitres en prime ce soir dès 21h00 sur TF1, durant lequel il affrontera Véronique, Xavier et Christian pour le titre de Grand Maître 2018. Sur le plateau, seront également présents Michaël Youn, Jarry, Tal, Anne Roumanoff et Florent Peyre. Retrouvez les 12 Coups de midi du lundi au dimanche sur TF1. Extrait de l’émission du vendredi 13 juillet 2018 à (re)voir sur MYTF1 !