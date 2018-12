Vrai moment de bonheur pour Pierrick, papy fan de métal, qui emmène son petit-fils à un concert de Kiss !

Pierrick nous partage l'un des plus beaux moments de sa vie. Ce grand fan de métal se rend chaque année à un festival de rock. Et il y a quatre ans, il a décidé d'emmener avec lui ses deux petits-enfants de 10 et 12 ans, également fan de rock. Ce soir-là, le groupe Kiss se produisait sur scène. Et pendant près de 30 minutes, le papy métal et son petit-fils étaient pleins d'émotion. « Quand on a un papy de 65 ans et qu’à côté de vous il y a votre petit-fils et que vous vivez pendant 1h30 la même chose, vous êtes en communion totale. Je souhaite à tout le monde de vivre des moments pareils. C’est du vrai bonheur. ». Retrouvez les 12 Coups de midi toute la semaine dès 12h00 sur TF1. Extrait de l’émission du lundi 31 décembre 2018.