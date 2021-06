Les élues - S01 E04

Holly se sent enfin à l'aise - sa relation avec Rory s'est intensifiée et son amitié avec les filles se sent de plus en plus réelle. Mais quand une terrible vérité fait surface, tout cela est brisé. Maintenant, Holly se retrouve sans savoir où se tourner ni à qui faire confiance. Les messages d'avertissement qu'elle a reçus s'intensifient et l'identité de leur expéditeur est plus mystérieuse que jamais. Au cours d’une fête célébrant les réalisations de Georgia à Solasta, Holly se trouve en désaccord avec l’atmosphère joyeuse et les choses se terminent mal.