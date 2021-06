Les élues - S01 E05

Avec une preuve indéniable devant elle, Holly ne peut plus nier l'obscurité du monde dans lequel elle est entrée, avec Georgia. Mais Holly en a fini avec l'obéissance et quand elle rapproche ses nouveaux amis, elle conspire à dévoiler la terrible vérité à la lumière du jour. Ces révélations feront que le monde s'écroulera autour de ceux qui se sentiraient les plus impitoyables, mais ils déclencheront également une série d'événements catastrophiques dont Holly pourrait ne rien faire.