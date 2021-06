Les élues - S02 E02

Holly est choquée après cette attaque brutale. Les garçons se serrent les coudes alors que le blâme est devant leur porte et que la nouvelle relation entre Holly et Jack est mise à l’épreuve. Louise trouve un endroit où se battre pour ce qu'elle croit, au groupe militant Women Rise et rencontre la politicienne charismatique Agnes Reid, qui a un lien personnel avec les événements. Pendant ce temps, les garçons se retrouvent de plus en plus liés à Twitcher, l'organisation de médias alternatifs dirigée par Ben Howard. Holly se retrouve coincée entre les deux groupes dans sa recherche de la vérité. Lorsqu'elle demande l'aide d'un vieil ami, risque-t-elle davantage de problèmes ?