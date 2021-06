Les élues - S02 E04

Le campus universitaire est sous le choc face aux nouvelles. Avec de nouvelles preuves, Holly et Jack partent à la recherche de la personne qui pourrait détenir la clé du mystère de la nuit sur la plage. Rayna cède sous le poids de ses actions et enfin, la terrible vérité de Freshers Night est dévoilée. Ben se tourne vers Agnes Reid. À l’approche des élections, c’est Twitcher vs Forward avec un Jack furieux comme arme parfaite de Ben. Louise se retrouve sur la piste d’un secret très dangereux.