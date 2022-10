Les Enfants de la mer

Cinéma

Ruka, jeune lycéenne se consacre à sa passion du handball. Hélas, elle se fait injustement exclure de son équipe. Furieuse et désœuvrée, elle erre dans la ville et décide de rendre visite à son père à l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre un étrange garçon, Umi, qui joue avec les poissons. Il semble avoir le don de communiquer avec les animaux aquatiques. Ruka est fascinée et se lie très vite d’amitié avec lui.