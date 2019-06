NEWS - Mercredi 09/12/15 - 15:49

2015 se termine ! Voici, l'occasion de profiter des fêtes de fin d'année devant "Les enfants de la télé". Depuis plus de 20 ans, Arthur divertit et fait rire avec son émission. En compagnie de ses invités, ce samedi 26 décembre, l’animateur revient sur des séquences cultes du petit écran et propose des bêtisiers. Il évoque leur actualité et revoit les grands moments, parfois cocasses, de leur carrière.