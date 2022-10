Les enfants du péché : les racines du mal

Bart, désormais âgé de 25 ans, hérite de Foxworth, qu'il restaure entièrement. A l'occasion de son anniversaire, il organise une fête à Foxworth Hall et convie toute sa famille. Hélas, rien ne se passe comme prévu et son frère, Jory, se blesse gravement en dansant et devient paralysé. Cet accident donne libre cours à la jalousie et à la compétition qui anime les deux frères. Bart voit ressurgir ses vieux démons tandis qu'il essaie désespérément de résister à sa sœur adoptive, Cindy. Cathy et Christopher doivent à nouveau faire face à la malédiction qui s'abat sur leur famille depuis des générations et qui empêchent leurs enfants d'être, enfin, heureux.