Les enfants du péché : nouveau départ

10 ans après leur fuite du grenier, Cathy, Chris et Carrie enterrent Paul, le généreux docteur qui les a recueillis et élevés. Cathy fait la connaissance du fils de sa prof de danse, Julian, qui la séduit et lui propose de le suivre à New York. Après une dispute avec son frère, Christopher, elle couche à nouveau avec lui, mais lui annonce qu'elle part. Chris rencontre Sarah, la fille du chef de clinique qui supervise son internat. Il la fréquente près d'un an avant que son patron lui demande de se décider. Chris se rend à New York pour la première du spectacle de danse de Cathy. Il surprend Julian en train de caresser sa petite sœur. Les deux hommes se battent, et Julian s'en va. Il prend sa voiture, furieux, et Cathy monte avec lui. Alors qu'ils se disputent, et que Cathy lui annonce qu'elle est enceinte de lui, ils ont un accident dont seule Cathy sort vivante. Le jeune pasteur qui dirige la chorale demande la main de Carrie. Elle accepte et se rend chez sa mère pour l'inviter personnellement. Corinne la rejette si violemment que, le lendemain, la jeune fille se suicide. Cathy déménage près de chez sa mère avec l'intention de se venger, mais Chris refuse de s'en mêler. Elle prend contact avec Bart Winslow, le mari de sa mère, et devient sa maîtresse. Sarah se rend elle-même chez Cathy pour lui demander de se réconcilier avec son frère et l'inviter à leur mariage. La veille des noces, Sarah surprend Chris et sa sœur en train de s'embrasser. Cathy et Chris décident de profiter de la fête de Noël au manoir des Foxworth, récemment rénové par Corinne, pour se confronter à leur mère. Au milieu du toast, Cathy dévoile la tragique vérité aux invités, et révèle qu'elle est enceinte de Bart. La grand-mère des enfants offre un « cadeau » à Corinne : une malle contenant le squelette du petit Cory, son fils, qu'elle avait empoisonné dans le grenier. Corinne perd la tête et confond Chris avec son défunt mari, puis met le feu aux rideau et au lit de sa mère. Cathy, Chris et Corinne s'en sortent mais Bart périt en tentant de sauver la grand-mère. 6 ans plus tard, Cathy et Chris coulent des jours heureux en Californie, et vivent comme mari et femme sous le nom de Dollanganger, avec leurs enfants.