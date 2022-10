Les enfants du péché : secrets de famille

Bart, âgé de douze ans vit avec sa mère Cathy, son demi-frère Jory et Chris qu’il appelle papa bien qu’il sache que ce n’est pas son père biologique. Cette famille semble vivre une vie tout à fait normale jusqu’au jour où une mystérieuse dame voilée de noir vient s’installer dans la maison voisine avec John Amos, son majordome. Poussés par la curiosité, les deux garçons s’aventurent aux abords de la demeure et font la connaissance de Corrine Foxworth, nouvelle propriétaire des lieux. Au fil des jours et des visites, Bart apprendra que cette dame qui le couvre de cadeaux est sa grand-mère maternelle qu’il croyait toujours internée en hôpital psychiatrique. Perturbé par la lecture du journal intime de Malcolm, son arrière-grand-père, que lui a remis John Amos, Bart se pose des questions sur sa famille et ses véritables origines. Sa grand-mère lui avoue alors que Chris est son fils, le frère de Cathy, sa maman. Et pour finir, elle lui révèle qu’il est l’enfant de son défunt mari que sa maman a séduit par vengeance. Corrine périra dans l’incendie qu’a allumé John Amos pour briser le cycle de l’abomination et détruire les femmes qui sont pour lui le chemin qui mène à l’enfer.