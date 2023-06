Les origines du péché : La mariée

En 1919, Olivia Winfield travaille avec son père, chose peu commune pour l’époque. Célibataire endurcie, Olivia a beaucoup de caractère. Elle fait la connaissance de Malcolm Foxworth, un associé de son père. Celui-ci la courtise et à sa grande surprise, il la demande en mariage au bout de quelques jours. Elle ne sait presque rien sur lui, mais elle accepte et part vivre dans sa maison en Virginie, Foxworth Hall. Avant même d’arriver sur place, Malcolm change radicalement de caractère : il devient froid, méprisant et autoritaire. Olivia fait la connaissance des domestiques de la maison, madame Steiner, une vieille femme très froide, et Nella, avec qui elle se lie rapidement d’amitié. Olivia découvre rapidement que Malcolm entretenait des liens étranges avec sa mère et bien qu’elle soit décédée, il a conservé sa chambre en parfait état et toutes ses affaires. Un soir, après la réception de leur mariage, Malcolm demande à Olivia d’aller dans la chambre de sa mère et il la viole. Le lendemain, Olivia tente de s’enfuir avec l’aide de Nella, mais le cousin d’Olivia, Amos, arrive et la prévient que son père est décédé. Il lui apprend qu’il était également criblé de dettes et qu’Olivia n’héritera donc pas de sa maison, ni de son entreprise. Elle n’a plus rien et elle est contrainte de rester vivre à Foxworth Hall. Très peu de temps après, elle découvre qu’elle est enceinte. Malcolm rêve d’avoir une fille et de l’appeler comme sa mère, Corrine. Mais Olivia accouche d’un garçon. Olivia tombe à nouveau enceinte et c’est à nouveau un garçon. Le médecin leur apprend qu’elle ne pourra plus avoir d’enfants. Malcolm est furieux. Le père de Malcolm, Garland, qui était en voyage depuis plusieurs années, revient à Foxworth Hall, accompagné de sa nouvelle épouse, Alicia, qui est enceinte.