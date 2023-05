Les origines du péché : La martyre

Olivia surprend Christopher et Corinne en train de faire l'amour. Elle leur révèle qu’ils sont demi-frère et sœur. Corinne et Christopher décident de passer outre car leur amour est plus fort que tout. Ils souhaitent s'enfuir ensemble. Corinne force le coffre de son père pour lui voler de l’argent, mais elle découvre le testament de Garland. Il stipule qu’il laisse la moitié de sa forture à Christopher. Corinne confronte Malcolm, mais quand ce dernier apprend que Corinne entretient une liaison avec Christopher, il essaie de le tuer. Les deux hommes se battent et Malcolm finit par proposer 10 000 dollars à Christopher en échange de son départ. Il accepte en faisant croire qu’il part seul mais une fois que Malcolm et Olivia ont le dos tourné, il s’enfuit avec Corinne.