Les origines du péché : La mère

Olivia met son plan à exécution : elle dissimule un oreiller sous ses vêtements pour faire croire qu’elle est enceinte et cache Alicia dans une chambre de l’aile est de la maison. La chambre donne sur un escalier qui mène au grenier. Alicia est réticente et craint que Malcolm ne revienne la violer. Olivia lui garantit que cela n’arrivera pas puisqu’elle est la seule à avoir la clé de sa chambre. Voyant que madame Steiner se doute de quelque chose, Olivia décide de la renvoyer et propose son poste de gouvernante à Nella, qui accepte. Malcolm, grâce à une porte secrète de la bibliothèque qui donne sur le grenier, parvient à entrer dans la chambre d’Alicia. Une nuit, Olivia suit Malcolm et découvre qu’il fréquente une maison close.