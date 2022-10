Les origines du péché : La meurtrière

Alicia revient à Foxworth Hall pour annoncer à Malcolm et Olivia qu’elle a un cancer et qu’elle va mourir. Elle leur demande d’accueillir Christopher quand elle ne sera plus là. Malcolm accepte à condition qu’il travaille pour lui. Le bal en l’honneur de Corinne approche et cette dernière se rend en ville pour essayer des robes. Elle fait la rencontre de Christopher dans une boutique et tombe immédiatement sous son charme, ne sachant pas qui il est. Joël et Harry continuent de se fréquenter. Harry vient écouter Joël jouer du piano pendant que tout le monde dort. Joël offre une montre à Harry. Alors qu’ils s’embrassent, Malcolm fait irruption dans la pièce et les surprend. Harry s’enfuit, mais la police vient le chercher chez lui, après un appel de Malcolm qui l’accuse d’avoir volé la montre. Harry implore Joël et Olivia de l’aider, mais ils ne disent rien. Harry est passé à tabac puis, il est conduit en prison.