Les enfants du péché : les racines du mal

Bart, désormais âgé de 25 ans, hérite de Foxworth, qu'il restaure entièrement. Il y organise une fête pour son anniversaire, et convie toute sa famille. Hélas, au cours de la soirée, Jory, se blesse gravement en dansant et devient paralysé. Cet accident donne libre cours à la jalousie et à la compétition qui anime les deux frères.