Les enfants du péché : secrets de famille

Bart, a 12 ans et vit avec sa mère, son demi-frère Jory, et Christopher, qu’il considère comme son père. Un jour, une mystérieuse dame vient s’installer dans la maison voisine avec John Amos, son majordome. Curieux, les deux garçons s’approchent de la demeure et rencontrent Corrine Foxworth, la propriétaire. Bart finit par apprendre que cette dame est sa grand-mère maternelle. Après avoir lu le journal intime de son arrière-grand-père, Bart se pose des questions sur ses véritables origines...