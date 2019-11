Les enfants maudits

Heaven Casteel vit dans la misère en compagnie de ses parents, ses frères et sœurs et sa grand-mère. Elle est détestée par son père Luke Casteel, alcoolique et sombre, qui découche souvent et revient de temps en temps pour rapporter des vivres à la famille. Sa grand-mère va lui révéler que sa vraie maman est morte en la mettant au monde et qu’elle était pour son père l’amour de sa vie. Sarah, sa mère adoptive quitte le foyer après avoir accouché d’un enfant mort-né. Sa grand-mère en meurt de chagrin. Tour à tour, le père vend ses enfants et Heaven est adoptée par Kitty et Cal, un couple riche. Mais Heaven va devenir l’esclave de Kitty et subir ses sautes d’humeur. Elle apprend que Kitty et son père ont eu une liaison et que suite à un avortement, Kitty n’a plus jamais pu avoir d’enfant.