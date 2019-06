NEWS - Mercredi 08/03/17 - 13:51

Vendredi 10 et samedi 11 mars, les 71 000 bénévoles des Restos - épaulés par des milliers de bénévoles d’un jour, dont des volontaires d’entreprises partenaires et de nombreux étudiants - collecteront dans plus de 6 000 grandes surfaces partout en France les produits indispensables au fonctionnement de l’association pour la campagne d’été.