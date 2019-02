"RESTOS ET ENFOIRES: 30 ANS D'AMOUR" vendredi 8 mars à 23h50

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Car entre les Restos du Cœur et les Enfoirés, c’est une histoire vraiment pas comme les autres…



Et, après le concert, la fête continue ! A cette occasion, TF1 vous invite à une soirée exceptionnelle. Comment sont nés les enfoirés ? Pourquoi, 30 ans après, les artistes s’investissent-ils toujours autant pour les restos ? Quelles actions les Restos peuvent-ils mener grâce aux Enfoirés ? Mais aussi quelle est l’ambiance dans la célèbre troupe ?



Pour répondre à ces questions, Anne-Claire Coudray, qui était sur place, à Bordeaux, réserve une surprise : elle sera entourée de 3 Enfoirés. Et comme toute fête-surprise qui se respecte, leur identité est maintenue secrète…



Autour de Patrice Blanc, le Président des Restos du Cœur, Bénévoles et anciens bénéficiaires que les Restos ont aidé à s’en sortir, viendront également raconter leur combat, et nous ferons revivre les plus belles histoires de l’association.



Car, au-delà des projecteurs, ce sont plus de 70.000 de bénévoles qui s’activent au quotidien pour les Restos du cœur...



Et vous verrez que l’initiative de Coluche a bien grandi : aide alimentaire, logement, travail, insertion… aujourd’hui, les Restos sont sur tous les fronts de la précarité. Et les Enfoirés y apportent chaque année leur pierre : avec seul 1 CD ou DVD des Enfoirés, ce sont 17 repas distribués… Alors n’oubliez pas : ils comptent sur vous !



Pour aider les Restaurants du Cœur, rendez-vous sur http://www.restosducoeur.org/ ou adressez vos dons par courrier à l'adresse suivante :

Les Restaurants du Cœur 75515 Paris Cedex 15.