Les Restos font leur cinéma !

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

À l’occasion des 20 ans des « Rendez-vous au Cinéma », une avant-première exceptionnelle du film « Le Grand Bain » de Gilles Lellouche aura lieu le 16 octobre prochain dans 20 villes en France dont l’intégralité des recettes sera reversée aux Restos du cœur. Organisé avec le soutien de Cinéfinance, de Studiocanal, de l’équipe du film et des réseaux et salles de cinéma*, cet événement est l’occasion de découvrir le film avant sa sortie officielle prévue pour le 24 octobre prochain, tout en réalisant une action solidaire !





Pour connaître l’ensemble des villes et salles participantes, cliquez ICI.





Qu’est-ce que les « rendez-vous au cinéma » ?

Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos du Cœur mettent en place de nombreuses activités d’aide à la personne et notamment des activités culturelles pour recréer du lien, des échanges et de la convivialité. L’association, avec le soutien de Cinéfinance, propose notamment depuis 20 ans des rencontres au cinéma à toutes les personnes accueillies. Différentes séances – privées ou publiques, souvent suivies d’échanges - sont organisées, s’appuyant sur une programmation diversifiée et qui s’adresse à tous les publics. Cette activité régulière s’intègre dans une démarche d’accompagnement dans la durée des personnes accueillies et constitue en effet un réel outil d’inclusion sociale. Deux ans après leur création, ces Rendez-vous au Cinéma rassemblaient environ 15 000 personnes dans 7 départements. Aujourd’hui ce sont 85 000 personnes dans près de 300 villes en France qui peuvent se rendre au cinéma ! En 20 ans, ce sont plus de 1,3 million de personnes accueillies aux Restos qui ont pu bénéficier de ce dispositif.





Pour en savoir plus sur les actions réalisées par les Restos du cœur, rendez-vous sur www.restosducoeur.org